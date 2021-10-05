Одесситы до сих пор не увидели расчетов, обосновывающих подорожание проезда в маршрутках
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Одесситы до сих пор не ознакомлены с расчетами, на основании которых произошло повышение тарифа на проезд в городских маршрутках с 7 до 10 гривен, передает УНН.
Детали
Как стало известно, 9 одесских фирм-перевозчиков заказывали расчет тарифов на проезд в научно-производственном центре “Экономинформ”, а затем передали документ в профильные департаменты мэрии — транспорта и экономического развития. Впрочем, мэрия так и не ознакомила с этими расчетами журналистов и общественность. По разным данным не видели документа (если он вообще существует) и представители депутатского корпуса.
Тем временем водители сообщают, что на их доходы повышение проезда не повлияет и настоящая причина — возросшие аппетиты руководства мэрии Одессы. Учитывая, что электронного билета в маршрутках нет, а расчеты не предоставляются, оспорить это мнение не представляется возможным.
Напомним, с 15 сентября проезд в маршрутках Одессы подорожал с 7 до 10 гривен. Как сообщал заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин, перевозчики запросили повышение еще в мае-июне и предоставили расчеты. Чиновник отметил, что повышение — вынужденная мера, особенно после локдаунов, когда перевозки были ограничены сидячими местами. При этом он добавил, что этот тариф нерегулируемый, он утверждается в департаменте транспорта, а не выносится на рассмотрение исполнительного комитета.
“Мы провели анализ тарифов перевозок маршрутными такси в других городах. Винница −10, Львов — 10, Днепр — 10, Киев — 7-10, Харьков 8-12. Повышение вынужденное, но необходимое для фуекционирования общественного транспорта”, — сказал Тетюхин.
Напомним, в последний раз проезд в маршрутках поднимался в январе 2018 года — с 5 до 7 гривен.