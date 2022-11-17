Одещину сьогодні ворог атакував "Калібрами" та з винищувачів Су-30 - ОК "Південь"

Цитата

"На світанку, з напрямку Чорного моря, ворог завдав удару крилатими ракетами типу «Калібр» по об’єкту логістики в Одесі. Пошкоджено навколишні будівлі підприємств та установ. Постраждала цивільна особа. Трохи згодом, противник спрямував шість ракет повітряного базування з винищувачів Су-30 в напрямку одеського узбережжя. Силами та засобами протиповітряної оборони, ракети знищено над морем", - повідомили у командуванні.

Деталі

Як вказали в ОК "Південь", протягом ночі, із застосуванням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град», ворог обстрілював позиції українських військ та прилеглі територіальні громади, щойно звільнені від окупантів у Херсонському та Бериславському районах.

Обстрілів зазнали також громади на Дніпропетровщині протягом ночі. Найбільших пошкоджень зазнав Нікополь. Через обстріл була знеструмлена насосна станція місцевого водоканалу. Ремонтні бригади ліквідовують наслідки обстрілів. Постраждалих та втрат немає.

Доповнення

Українські захисники протягом ночі відпрацювали по російських окупантах на лівому березі Дніпра на півдні.