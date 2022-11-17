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Українські захисники відпрацювали по окупантах на лівому березі Дніпра - ОК "Південь"

Українські захисники відпрацювали по окупантах на лівому березі Дніпра - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 360182 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Українські захисники протягом ночі відпрацювали по російських окупантах на лівому березі Дніпра на півдні, повідомляється у зведенні ОК "Південь", пише УНН.

Цитата

"Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом ночі, виконували вогневі завдання та наносили вогневі удари по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння, розгорнутих на лівому березі Дніпра", - повідомили у командуванні.

Як зазначається, втрати противника за минулу ніч дорозвідуються.

Деталі

Загалом, за даними ОК "Південь", обстановка на південнобузькому напрямку та у таврійській операційній зоні складна та напружена, проте контрольована Силами оборони.

"Противник здійснює обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра, а також перегрупування, у тому числі для посилення угруповань військ на інших напрямках. Продовжує логістичне забезпечення підрозділів на території Херсонської області, вишукуючи безпечні шляхи поставки техніки, озброєння та матеріальних засобів. Триває відведення ворожого війська на глибину уникнення вогневого впливу Сил оборони", - повідомили у командуванні.

Також зазначається, що "у Каховському районі після ефективного вогневого ураження Силами оборони позицій окупантів, посилено фільтраційні заходи щодо місцевого населення". "У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку", - зазначили в ОК "Південь".

Нагадаємо

У Генштабі вказали, що сили оборони України вийшли на рубіж по правому берегу Дніпра та звільнили до 5580 кв. кілометрів території та 198 населених пунктів.

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