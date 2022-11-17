Украинские защитники отработали по оккупантам на левом берегу Днепра - ОК "Юг"

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"Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в течение ночи выполняли огневые задачи и наносили огневые удары по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения, развернутых на левом берегу Днепра", - сообщили в командовании.

Как отмечается, потери противника за минувшую ночь доразведываются.

Детали

В целом, по данным ОК "Юг", обстановка на южнобукском направлении и в таврической операционной зоне сложная и напряженная, однако контролируемая силами обороны.

"Противник осуществляет оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра, а также перегруппировку, в том числе для усиления группировок войск на других направлениях. Продолжает логистическое обеспечение подразделений на территории Херсонской области, выискивая безопасные пути поставки техники, вооружения и материальных средств. Продолжается отвод вражеского войска на глубину избегания огневого влияния Сил обороны", - сообщили в командовании.

Также отмечается, что "в Каховском районе после эффективного огневого поражения Силами обороны позиций оккупантов, усилены фильтрационные мероприятия в отношении местного населения". "В самой Каховке российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи", - отметили в ОК "Юг".

Напомним

В Генштабе указали, что силы обороны Украины вышли на рубеж по правому берегу Днепра и освободили до 5580 кв. километров территории и 198 населённых пунктов.