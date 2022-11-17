Одесскую область сегодня враг атаковал "Калибрамы" и с истребителей Су-30 - ОК "Юг"

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"На рассвете, с направления Черного моря, враг нанес удар крылатыми ракетами типа «Калибр» по объекту логистики в Одессе. Повреждены окружающие здания предприятий и учреждений. Пострадало гражданское лицо. Немного позже, противник направил шесть ракет воздушного базирования из истребителей Су-30 в направлении одесского побережья. Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты уничтожены над морем", - сообщили в командовании.

Детали

Как указали в ОК "Юг", в течение ночи, с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня «Град», враг обстреливал позиции украинских войск и прилегающие территориальные громады, только что освобожденные от оккупантов в Херсонском и Бериславском районах.

Обстрелам подверглись также громады в Днепропетровской области в течение ночи. Наибольших повреждений претерпел Никополь. Из-за обстрелов была обесточена насосная станция местного водоканала. Ремонтные бригады ликвидируют последствия обстрелов. Пострадавших и потерь нет.

Дополнение

Украинские защитники в течение ночи отработали по российским оккупантам на левом берегу Днепра на юге.