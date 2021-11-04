Одещина перевищила мільйонний показник з вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Одеській області ввели мільйонну дозу вакцини. Про це 4 листопада заявив перший заступник голови Одеської ОДА Борис Волошенков, повідомляє УНН.
За словами чиновника, мільйонний показник був зафіксований 3 листопада. При цьому, за інформацією віце-губернатора, область перебуває на передостанньому місці в Україні за кількістю щеплених на 100 тисяч населення.
За даними ОДА, дві дози отримали 419 тис. Це 17,78% від загальної кількості жителів області.
На 4 листопада в опорних лікарнях регіону 2 668 пацієнтів з коронавірусом, з них в Одесі - 1015 осіб.