Одещина перевищила мільйонний показник з вакцинації

За словами чиновника, мільйонний показник був зафіксований 3 листопада. При цьому, за інформацією віце-губернатора, область перебуває на передостанньому місці в Україні за кількістю щеплених на 100 тисяч населення.

За даними ОДА, дві дози отримали 419 тис. Це 17,78% від загальної кількості жителів області.

На 4 листопада в опорних лікарнях регіону 2 668 пацієнтів з коронавірусом, з них в Одесі - 1015 осіб.