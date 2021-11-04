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Одесская область перешагнула миллионный показатель по вакцинации

Киев • УНН

 • 11880 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Одесской области ввели миллионную дозу вакцины. Об этом 4 ноября заявил первый заместитель председателя Одесской ОГА Борис Волошенков, сообщает УНН.

Одесская область перешагнула миллионный показатель по вакцинации

По словам чиновника, миллионный показатель был зафиксирован 3 ноября. При этом, по информации вице-губернатора, область находится на предпоследнем месте в Украине по числу привитых на 100 тысяч населения.

По данным ОГА, две дозы получили 419 тыс. 359 человек. Это 17,78% от общего числа жителей области.

На 4 ноября в опорных больницах региона 2 668 пациентов с коронавирусом, из них в Одессе - 1015 человек.

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