Одесская область перешагнула миллионный показатель по вакцинации

По словам чиновника, миллионный показатель был зафиксирован 3 ноября. При этом, по информации вице-губернатора, область находится на предпоследнем месте в Украине по числу привитых на 100 тысяч населения.

По данным ОГА, две дозы получили 419 тыс. 359 человек. Это 17,78% от общего числа жителей области.

На 4 ноября в опорных больницах региона 2 668 пациентов с коронавирусом, из них в Одессе - 1015 человек.