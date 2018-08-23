Одещина: для маленьких футболістів будують 11 футбольних полів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Одеській області триває будівництво 11 нових футбольних міні-полів. Про це УНН повідомили у Одеській ОДА.
"Наприкінці 2017 року в Одеській області розпочалось будівництво 11 спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям, завершення яких планується протягом 2018 року ", - розповіли в ОДА.
Так, на сьогодні будуються та реконструюються майданчики в місті Арциз, Болград, Роздільна, Березівка, Балта, у селі Удобне, Василівка, Надлиманське, Нагірне, Іванове та в смт Окни.
Відповідні спортивні майданчики будують та реконструюються на виконання постанови Кабміну "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України", уточнили в ОДА.
При цьому в облдержадміністрації додали, що у 2018 році коштом міського бюджету Одеси було збудовано шкільні стадіони з майданчиками зі штучним покриттям для гри у міні-футбол поблизу ЗОШ №22 та ЗОШ №27.
Також у квітні був відкритий майданчик для гри у міні-футбол у селі Виноградівка, у травні - стадіон з майданчиками зі штучним покриттям для гри у міні-футбол на території Авангардівської ОТГ.
Нагадаємо, "ФФУ Продакшн" показав перші збудовані міні-майданчики для футболу у Києві.
Зауважимо, що процес будівництва футбольних міні-полів триває наразі у всіх регіонах України.
Зокрема, на Буковині будуть 8 нових майданчиків, на Житомирщині - 31, на Черкащині - 8, на Тернопільщині - 10, на Рівненщині - 7 тощо.
Загалом у Федерації футболу України планують, що цієї осені в Україні розпочнуть роботу 500 нових футбольних міні-полів.
“На всіх цих майданчиках у всіх регіонах України в майбутньому будуть проходити регулярні турніри серед найменших футболістів”, - зазначив перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.