Одесская область: для маленьких футболистов строят 11 футбольных полей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Одесской области продолжается строительство 11 новых футбольных мини-полей. Об этом УНН сообщили в Одесской ОГА.
"В конце 2017 года в Одесской области началось строительство 11 спортивных площадок для мини-футбола с искусственным покрытием, завершение которых планируется в течение 2018 года", - рассказали в ОГА.
Так, на сегодня строятся и реконструируются площадки в городе Арциз, Болград, Раздельная, Березовка, Балта, в селе Удобное, Васильевка, Надлиманское, Нагорное, Иваново и в пгт Окны.
Соответствующие спортивные площадки строят и реконструируют во исполнение постановления Кабмина "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для строительства футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины", уточнили в ОГА.
При этом в облгосадминистрации добавили, что в 2018 году за счет городского бюджета Одессы были построены школьные стадионы с площадками с искусственным покрытием для игры в мини-футбол вблизи СОШ №22 и СОШ №27.
Также в апреле была открыта площадка для игры в мини-футбол в селе Виноградовка, в мае - стадион с площадками с искусственным покрытием для игры в мини-футбол на территории Авангардовской ОТО.
Напомним, "ФФУ Продакшн" показал первые построенные мини-площадки для футбола в Киеве.
Отметим, что процесс строительства футбольных мини-полей продолжается пока во всех регионах Украины.
В частности, на Буковине будет 8 новых площадок, в Житомирской области - 31, в Черкасской - 8, в Тернопольской - 10, в Ровенской - 7 и т.д.
В целом в Федерации футбола Украины планируют, что этой осенью в Украине начнут работу 500 новых футбольных мини-полей.
"На всех этих площадках во всех регионах Украины в будущем будут проходить регулярные турниры среди самых маленьких футболистов", - отметил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.