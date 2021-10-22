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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 17876 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 81061 перегляди

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9 квітня, 16:38 • 128863 перегляди

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"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 121328 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

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9 квітня, 13:39 • 88939 перегляди

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Одеса в "червоній" зоні карантину: поліцейські перевіряють маршрутки

Київ • УНН

 • 17387 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Одесі патрульні перевіряють кількість пасажирів в автобусах і дотримання масочного режиму.

Одеса в "червоній" зоні карантину: поліцейські перевіряють маршрутки

Як передає УНН, 22 жовтня на площі Толбухіна — великої транспортної розв’язки міста — поліцейські зупиняють маршрутки, в яких перевозять стоячих і пасажирів без масок.

Правоохоронці оформляють на водіїв протоколи.

В Одеській області за минулу добу виявили 1 484 нових випадків COVID-19. Від наслідків хвороби померли 45 осіб. За даними МОЗ з початку пандемії в Одеській області офіційно зареєстровано 177 648 випадків захворювання і 3 746 смертей від коронавірусу. Одужали 146 537 жителів регіону, в тому числі 202 за минулу добу. Зараз, за офіційними даними, хворіють 27 365 жителів області.

Українські Національні Новини

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