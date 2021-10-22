Одеса в "червоній" зоні карантину: поліцейські перевіряють маршрутки

Як передає УНН, 22 жовтня на площі Толбухіна — великої транспортної розв’язки міста — поліцейські зупиняють маршрутки, в яких перевозять стоячих і пасажирів без масок.

Правоохоронці оформляють на водіїв протоколи.

В Одеській області за минулу добу виявили 1 484 нових випадків COVID-19. Від наслідків хвороби померли 45 осіб. За даними МОЗ з початку пандемії в Одеській області офіційно зареєстровано 177 648 випадків захворювання і 3 746 смертей від коронавірусу. Одужали 146 537 жителів регіону, в тому числі 202 за минулу добу. Зараз, за офіційними даними, хворіють 27 365 жителів області.