Одесса в "красной" зоне карантина: полицейские проверяют маршрутки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Одессе патрульные проверяют количество пассажиров в автобусах и соблюдение масочного режима.
Как передает УНН, 22 октября на площади Толбухина — крупной транспортной развязке города — полицейские останавливают маршрутки, в которых перевозят стоячих и пассажиров без масок.
Правоохранители оформляют на водителей протоколы.
В Одесской области за прошедшие сутки выявили 1 484 новых случая COVID-19. От последствий болезни скончались 45 человек. По данным МОЗ с начала пандемии в Одесской области официально зарегистрировано 177 648 случаев заболевания и 3 746 смертей от коронавируса. Выздоровели 146 537 жителей региона, в том числе 202 за минувшие сутки. Сейчас, по официальным данным, болеют 27 365 жителей области.