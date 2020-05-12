Одеса цього року очікує на 4-5 млн туристів

“Якщо ми поступово вийдемо з карантину, то особливих застережень чи заходів не має бути. Дуже хочеться сподіватися, що найближчим часом повернемося до нормального життя, можливо, з певними обмеженнями, пов’язаними з пересуванням за кордон, наприклад, але не всередині держави. За наявності колективного імунітету до COVID-19 — це питання буде вирішене”, — сказав Куций.

За даними пресслужби, він додав, що, ймовірно, кількість туристів “може сягнути 4-5 мільйонів осіб”.

“Авіасполучення з іншими країнами світу наразі припинено, а тому основний потік туристів очікуємо саме в Одеській області. Одеса буде 100% туристичним центром України цього року”, — переконаний Куций.

Як повідомляв УНН, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 12 травня зафіксовано 16 023 випадки коронавірусного захворювання COVID-19, з яких 653 — в Одеській області.