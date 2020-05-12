Одесса в этом году ожидает 4-5 млн туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Одесса планирует в этом году быть 100% туристическим центром Украины и рассчитывает принять 4-5 миллионов туристов. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Одесской ОГА.
"Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых оговорок или мероприятий не должно быть. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства. При наличии коллективного иммунитета к COVID-19 - этот вопрос будет решен", - сказал Куцый.
По данным пресс-службы, он добавил, что, вероятно, количество туристов "может достичь 4-5 миллионов человек".
"Авиасообщение с другими странами мира пока приостановлено, а потому основной поток туристов ожидаем именно в Одесской области. Одесса будет 100% туристическим центром Украины в этом году", - убежден Куцый.
Как сообщал УНН, по данным Минздрава, в Украине 9:00 12 мая зафиксировано 16 023 случая коронавирусного заболевания COVID-19, из которых 653 - в Одесской области.