Одеса не домовлятиметься з ворогом - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Одеса готова чинити опір вторгненню і не домовлятиметься з ворогом, повідомив у своєму відеозверненні 28 лютого голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький, передає УНН.
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“Противник почав інформаційну війну - в хід пішли фейки і провокації, мовляв, ми втекли, а Одеса буде домовлятися. Мета зрозуміла: відвернути нас від реальної оборони і змусити шукати зраду всередині. Хочу запевнити вас: тут з окупантами ніхто і ні про що домовлятися не буде. Тут ворога чекає та ж дорога, що і в Києві, Харкові, Миколаєві та Херсоні, — в пекло!" - сказав Гриневецький і закликав земляків не панікувати і дотримуватися комендантської години.
Зазначимо, що в Одесі сталися вибухи в районі Одеського морського порту і Лузанівки — шкоди інфраструктурі міста не завдано. Також вибух стався в Чорноморську, повідомили в оперативному командуванні "Південь".