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15 марта, 19:03 • 73739 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 117296 просмотра

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Одесса не будет договариваться с врагом - ОГА

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Одесса готова сопротивляться вторжению и не будет договариваться с врагом, сообщил в своем видеообращении 28 февраля председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, передает УНН.

Цитата

“Противник начал информационную войну — в ход пошли фейки и провокации, мол, мы сбежали, а Одесса будет договариваться. Цель понятна: отвлечь нас от реальной обороны и заставить искать измену внутри. Хочу заверить вас: здесь с оккупантами никто и ни о чём договариваться не будет. Здесь врага ждёт та же дорога, что и в Киеве, Харькове, Николаеве и Херсоне, — в ад!” — сказал Гриневецкий и призвал земляков не паниковать и соблюдать комендантский час.

Отметим, что в Одессе произошли взрывы в районе Одесского морского порта и Лузановки — вред инфраструктуре города не нанесен. Также взрыв произошел в Черноморске, сообщили в оперативном командовании “Південь”.

Украинские Национальные Новости

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УНН-Одесса

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