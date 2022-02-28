Одесса не будет договариваться с врагом - ОГА

Цитата

“Противник начал информационную войну — в ход пошли фейки и провокации, мол, мы сбежали, а Одесса будет договариваться. Цель понятна: отвлечь нас от реальной обороны и заставить искать измену внутри. Хочу заверить вас: здесь с оккупантами никто и ни о чём договариваться не будет. Здесь врага ждёт та же дорога, что и в Киеве, Харькове, Николаеве и Херсоне, — в ад!” — сказал Гриневецкий и призвал земляков не паниковать и соблюдать комендантский час.

Отметим, что в Одессе произошли взрывы в районе Одесского морского порта и Лузановки — вред инфраструктуре города не нанесен. Также взрыв произошел в Черноморске, сообщили в оперативном командовании “Південь”.