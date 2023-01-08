Очолювана НАТО місія не дала дозволу на повернення сербських військ у Косово - Вучич

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 16091 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 26656 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 47687 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 55575 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 66086 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 110988 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 60775 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 127312 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 90839 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 66071 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3.8м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 71079 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 58189 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 133179 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 64651 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 61346 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 16044 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 110941 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 133574 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 127282 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 242328 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 61615 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 64924 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 35669 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 39523 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 54624 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Очолювана НАТО місія не дала дозволу на повернення сербських військ у Косово - Вучич

Київ • УНН

 • 543178 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Миротворці під керівництвом НАТО в Косово відхилили вимогу Сербії дозволити її силам безпеки повернутися в Косово, на тлі напруженості, що зберігається, заявив президент Сербії Александар Вучич в неділю, пише УНН з посиланням на AP.

Очолювана НАТО місія не дала дозволу на повернення сербських військ у Косово - Вучич

Деталі

За словами Вучича, миротворці KFOR, дислоковані в Косово з 1999 року, заявили у своїй відповіді, що у поверненні сербських сил немає необхідності.

Вучич сказав, що реакція KFOR на вимогу Сербії була очікуваною через підтримку Заходом незалежності Косова. Сербія спиралася на росію та Китай у своєму прагненні зберегти свої претензії на свою колишню провінцію, відзначає видання.

Захід "не турбувався про поранення сербських хлопчиків, - поскаржився Вучич в ефірі проурядового телеканалу Pink. - Я не очікував іншої відповіді від KFOR".

І Сербії, і Косово сказали, що вони мають нормалізувати відносини, якщо хочуть просуватися до членства у ЄС. Наступного тижня високопоставлена делегація США відвідає регіон, щоб допомогти просунути переговори, що зайшли в глухий кут, за посередництва ЄС.

Доповнення

Сербія висунула свою вимогу в середині грудня, коли напруженість у Косові різко зросла через арешт колишнього поліцейського з-поміж етнічних сербів, що призвело до перекриття доріг на півночі Косово, де в основному проживають етнічні серби.

Пізніше ця напруженість була знята завдяки зусиллям Європейського Союзу та США щодо просування діалогу між колишніми балканськими противниками у війні за посередництва ЄС. Сербія не визнає проголошену Косово у 2008 році незалежність, і ця суперечка залишається потенційною гарячою точкою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.44
Bitcoin
$84,106.00
S&P 500
$5,374.93
Tesla
$248.74
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,214.86
Ethereum
$1,628.30