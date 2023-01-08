Очолювана НАТО місія не дала дозволу на повернення сербських військ у Косово - Вучич
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Миротворці під керівництвом НАТО в Косово відхилили вимогу Сербії дозволити її силам безпеки повернутися в Косово, на тлі напруженості, що зберігається, заявив президент Сербії Александар Вучич в неділю, пише УНН з посиланням на AP.
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За словами Вучича, миротворці KFOR, дислоковані в Косово з 1999 року, заявили у своїй відповіді, що у поверненні сербських сил немає необхідності.
Вучич сказав, що реакція KFOR на вимогу Сербії була очікуваною через підтримку Заходом незалежності Косова. Сербія спиралася на росію та Китай у своєму прагненні зберегти свої претензії на свою колишню провінцію, відзначає видання.
Захід "не турбувався про поранення сербських хлопчиків, - поскаржився Вучич в ефірі проурядового телеканалу Pink. - Я не очікував іншої відповіді від KFOR".
І Сербії, і Косово сказали, що вони мають нормалізувати відносини, якщо хочуть просуватися до членства у ЄС. Наступного тижня високопоставлена делегація США відвідає регіон, щоб допомогти просунути переговори, що зайшли в глухий кут, за посередництва ЄС.
Доповнення
Сербія висунула свою вимогу в середині грудня, коли напруженість у Косові різко зросла через арешт колишнього поліцейського з-поміж етнічних сербів, що призвело до перекриття доріг на півночі Косово, де в основному проживають етнічні серби.
Пізніше ця напруженість була знята завдяки зусиллям Європейського Союзу та США щодо просування діалогу між колишніми балканськими противниками у війні за посередництва ЄС. Сербія не визнає проголошену Косово у 2008 році незалежність, і ця суперечка залишається потенційною гарячою точкою.