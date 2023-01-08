Возглавляемая НАТО миссия не дала разрешения на возвращение сербских войск в Косово - Вучич

Детали

По словам Вучича, миротворцы KFOR, дислоцированные в Косово с 1999 года, заявили в своем ответе, что в возвращении сербских сил нет необходимости.

Вучич сказал, что реакция KFOR на требование Сербии была ожидаемой из-за поддержки Западом независимости Косово. Сербия опиралась на россию и Китай в своем стремлении сохранить свои претензии на свою бывшую провинцию, отмечает издание.

Запад "не беспокоился о ранениях сербских мальчиков, - пожаловался Вучич в эфире проправительственного телеканала Pink. - Я не ожидал другого ответа от KFOR".

И Сербии, и Косово сказали, что они должны нормализовать отношения, если хотят продвигаться к членству в ЕС. На следующей неделе высокопоставленная делегация США посетит регион, чтобы помочь продвинуть зашедшие в тупик переговоры при посредничестве ЕС.

Дополнение

Сербия выдвинула свое требование в середине декабря, когда напряженность в Косово резко возросла из-за ареста бывшего полицейского из числа этнических сербов, что привело к перекрытию дорог на севере Косово, где в основном проживают этнические сербы.

Позже эта напряженность была снята благодаря усилиям Европейского Союза и США по продвижению диалога между бывшими балканскими противниками в войне при посредничестве ЕС. Сербия не признает независимость, провозглашенную Косово в 2008 году, и этот спор остается потенциальной горячей точкой.