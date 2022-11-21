Очільник ВООЗ у Європі приїхав до України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге приїхав до України для обговорення потреб у галузі охорони здоров'я у зимовий період та того, як ВООЗ підтримує відновлення системи охорони здоров'я. Про це повідомляє УНН із посиланням на представництво ВООЗ в Україні.
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«Раді вітати регіонального директора Ганса Клюге в Україні для проведення серії зустрічей на високому рівні з урядом України та партнерами для обговорення потреб у галузі охорони здоров'я в зимовий період і того, як ВООЗ підтримує відновлення системи охорони здоров'я», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Всесвітня організація охорони здоров'я раніше попередила, що для багатьох жителів України, які постраждали від війни, майбутня зима може стати вкрай суворою.