Глава ВОЗ в Европе приехал в Украину

Цитата

«Рады приветствовать регионального директора Ханса Клюге в Украине для проведения серии встреч на высоком уровне с правительством Украины и партнерами для обсуждения потребностей в области здравоохранения в зимний период и того, как ВОЗ поддерживает восстановление системы здравоохранения», - говорится в сообщении.

Дополнение

Всемирная организация здравоохранения ранее предупредила, что для многих пострадавших от войны жителей Украины будущая зима может стать крайне суровой.