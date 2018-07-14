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Очільник розвідки США попередив про загрози з боку РФ та інших країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Директор Національної розвідки США Ден Коутс попередив, що важливі елементи інформаційної інфраструктури Сполучених Штатів перебувають під загрозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, “знову горять тривожні червоні сигнали”, відбуваються “кібервторгнення і атаки проти цілей у США”.

Найбільш активні в таких діях Росія, Китай, Іран і Північна Корея, вважає директор Національної розвідки. Росію він називає “найбільш агресивною” і такою, яка продовжує спроби підірвати американську демократію.

Директор Національної розвідки порівняв нинішню ситуацію з тією, яка виникла перед терактами 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку і Вашингтоні.

Ця заява Дена Коутса з’явилася після того, як 13 липня міністерство юстиції США оголосило обвинувачення у втручанні у вибори 12 офіцерам російської військової розвідки. Їх звинуватили у зламі комп’ютерних систем апарату Демократичної партії США і оприлюдненні тисяч викрадених документів та електронних листів. Це зашкодило під час тієї кампанії кандидатці від демократів Гілларі Клінтон і тим непрямо посприяло перемозі республіканця Дональда Трампа. Це було перше конкретне звинувачення в державному втручанні Росії в ті вибори.

Нагадаємо, у США почастішали випадки хакерських атак на комп'ютерні системи міської влади.

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