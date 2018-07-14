Глава разведки США предупредил об угрозах со стороны РФ и других стран
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Директор Национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что важные элементы информационной инфраструктуры США находятся под угрозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
По его словам, "снова горят тревожные красные сигналы", происходят "кибервторжения и атаки против целей в США".
Наиболее активны в таких действиях Россия, Китай, Иран и Северная Корея, считает директор Национальной разведки. Россию он называет "наиболее агрессивной" и такой, которая продолжает попытки подорвать американскую демократию.
Директор Национальной разведки сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая возникла перед терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Это заявление Дэна Коутса появилась после того, как 13 июля министерство юстиции США объявило обвинения во вмешательстве в выборы 12 офицерам российской военной разведки. Их обвинили во взломе компьютерных систем аппарата Демократической партии США и обнародовании тысяч похищенных документов и электронных писем. Это повредило во время той кампании кандидатке от демократов Хиллари Клинтон и тем самым косвенно способствовало победе республиканца Дональда Трампа. Это было первое конкретное обвинение в государственном вмешательстве России в те выборы.
Напомним, в США участились случаи хакерских атак на компьютерные системы городской власти.