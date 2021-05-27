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Очільник Одеси Труханов розповів про боротьбу з COVID-19, але про 120 додаткових ліжкомісць забув

Київ • УНН

 • 17543 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Очільник Одеси Геннадій Труханов підсумував роботу міської влади за 2020 рік, повідомляє УНН.

Очільник Одеси Труханов розповів про боротьбу з COVID-19, але про 120 додаткових ліжкомісць забув

Цитата:

"Всі пам’ятають, що у 2015 році нами було збудоване відділення для повітряно капельних інфекцій, у минулому році ми відкрили сучасне приймальне відділення, вони почали прийом пацієнтів в Одеській області. Паралельно велися роботи з капітального ремонту ще двох відділень інфекційної лікарні, що дозволило нам відкрити ще 65 ліжко-місць обладнаних централізованим киснем. Також був підготовлений план поетапного розгортання ліжок в інших стаціонарах", - прокоментував він.

Деталі

Труханов додає, що з бюджету міста виплачуються доплати медичним працівникам, які задіяні в лікуванні пацієнтів з COVID-19.

"У разі хвороби самих медиків їм виплачується матеріальна допомога. Так муніципальну допомогу в розмірі від 3 до 10 тис. грн залежно від фаху та посади у 2020 році в середньому отримали 1100 працівників на загальну суму більш 42,5 млн грн. Що стосується одноразової допомоги у розмірі 10 тис. грн, то вона виплачується всім медпрацівникам міста Одеси, які перехворіли коронавірусом. Сім’ї померлих медпрацівників від коронавірусної хвороби отримують із бюджету міста по 100 тис. грн. Протягом 2020 року і першого кварталу 2021 року на зазначені заходи витрачено 18 млн грн", - сказав він.

Доповнення

Аналітичний портал “Слово і діло” вказує, що Труханов пообіцяв у січні 2021 року розгорнути додатково 120 ліжкомісць для пацієнтів з Covid- 19, однак не зробив цього. 

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