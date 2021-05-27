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Глава Одессы Труханов рассказал о борьбе с COVID-19, но о 120 дополнительных койкоместах забыл

Киев • УНН

 • 17543 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Глава Одессы Геннадий Труханов подытожил работу городских властей за 2020 год, сообщает УНН.

Глава Одессы Труханов рассказал о борьбе с COVID-19, но о 120 дополнительных койкоместах забыл

Цитата:

"Все помнят, что в 2015 году нами было построено отделение для воздушно капельных инфекций, в прошлом году мы открыли современное приемное отделение, они начали прием пациентов в Одесской области. Параллельно велись работы по капитальному ремонту еще двух отделений инфекционной больницы, что позволило нам открыть еще 65 койко-мест, оборудованных централизованным кислородом. Также был подготовлен план поэтапного развертывания коек в других стационарах", - прокомментировал он.

Детали

Труханов добавляет, что из бюджета города выплачиваются доплаты медицинским работникам, которые задействованы в лечении пациентов с COVID-19.

"В случае болезни самих медиков им выплачивается материальная помощь. Так муниципальную помощь в размере от 3 до 10 тыс. грн в зависимости от специальности и должности в 2020 году в среднем получили 1100 работников на общую сумму более 42,5 млн грн. Что касается единовременного пособия в размере 10 тыс. грн, то оно выплачивается всем медработникам города Одессы, которые переболели коронавирусом. Семьи умерших медработников от коронавирусной болезни получают из бюджета города по 100 тыс. грн. В течение 2020 года и первого квартала 2021 года на указанные мероприятия израсходовано 18 млн грн", - сказал он.

Дополнение

Аналитический портал "Слово і діло" указывает, что Труханов пообещал в январе 2021 года развернуть дополнительно 120 койкомест для пациентов с Covid- 19, однако не сделал этого.

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Главным достижением прошлого года Труханов назвал открытие нового входа в зоопарк.

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