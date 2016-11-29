Очільник німецької розвідки застеріг від кібератак із Росії

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 81292 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 96865 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 97083 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 101235 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 110405 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 164644 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 74313 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 160497 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111321 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69859 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.7м/с
43%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 13492 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 16690 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 14214 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 12875 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 18983 перегляди
Публікації

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 3006 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 81297 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 164649 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 184359 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 160500 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 100546 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 102707 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 46982 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 50124 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 64586 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Очільник німецької розвідки застеріг від кібератак із Росії

Київ • УНН

 • 7530 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Німецька розвідка вважає, що від Росії походить небезпека кібератак. Держава ставиться до цього щонайменше терпляче, але довести це технічно складно. Про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Очільник німецької розвідки застеріг від кібератак із Росії

"Ми теж маємо дані, що відбуваються кібератаки, спрямовані ні на що інше, як на викликання політичного занепокоєння", - заявив Б.Каль в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung у відповідь на запитання щодо впливу кіберзлочинців та "тролів" на вибори у США.

За його словами, німецька розвідка має підстави вважати, що кібератаки під час передвиборчої кампанії у США здійснювалися з Росії. Водночас визначити вихідну точку важко, зауважив очільник німецької розвідки. Але "дещо вказує на те", що відповідна держава "терпить, якщо не бажає" здійснення кібератак.

Віртуальні напади відбувалися не лише під час виборів у США, зазначив Б.Каль. На його думку, злочинці не лише прагнуть вплинути на результати виборів, а й "зацікавлені у підриванні довіри до демократичного процесу як такого".

"У мене виникло враження, що результат американських виборів досі не викликав трауру в Росії", - підкреслив Б.Каль.

На запитання журналіста, наскільки велика небезпека для Німеччини, враховуючи, що й тут наступного року відбудуться вибори, а німецький сектор інтернету "засмічений дезінформацією, створеною на так званих фабриках тролів у Росії", голова BND відповів, що "Європа перебуває в фокусі таких підривних дій, а Німеччина - особливо".

На його думку, необхідно публічно обговорювати те, що відбувається, оскільки здійснюється тиск на суспільну думку та демократію, якого не можна допускати, і в цьому відображаються зміни сучасного світу. "Раніше розвідувальні служби приділяли більше уваги державам та їхнім керівникам. Сьогодні виклики та загрози стали різноманітнішими, а учасники гри - більш багатоликими", - зауважив Б.Каль.

Нагадаємо, після масованої хакерської атаки на німецький телекомунікаційний концерн Deutsche Telekom голова Федерального відомства з безпеки в сфері інформаційної техніки (BSI) Арне Шьонбом закликав до жорстких стандартів безпеки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.09
Bitcoin
$85,557.90
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,240.41
Ethereum
$1,639.11