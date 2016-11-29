Очільник німецької розвідки застеріг від кібератак із Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Німецька розвідка вважає, що від Росії походить небезпека кібератак. Держава ставиться до цього щонайменше терпляче, але довести це технічно складно. Про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Ми теж маємо дані, що відбуваються кібератаки, спрямовані ні на що інше, як на викликання політичного занепокоєння", - заявив Б.Каль в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung у відповідь на запитання щодо впливу кіберзлочинців та "тролів" на вибори у США.
За його словами, німецька розвідка має підстави вважати, що кібератаки під час передвиборчої кампанії у США здійснювалися з Росії. Водночас визначити вихідну точку важко, зауважив очільник німецької розвідки. Але "дещо вказує на те", що відповідна держава "терпить, якщо не бажає" здійснення кібератак.
Віртуальні напади відбувалися не лише під час виборів у США, зазначив Б.Каль. На його думку, злочинці не лише прагнуть вплинути на результати виборів, а й "зацікавлені у підриванні довіри до демократичного процесу як такого".
"У мене виникло враження, що результат американських виборів досі не викликав трауру в Росії", - підкреслив Б.Каль.
На запитання журналіста, наскільки велика небезпека для Німеччини, враховуючи, що й тут наступного року відбудуться вибори, а німецький сектор інтернету "засмічений дезінформацією, створеною на так званих фабриках тролів у Росії", голова BND відповів, що "Європа перебуває в фокусі таких підривних дій, а Німеччина - особливо".
На його думку, необхідно публічно обговорювати те, що відбувається, оскільки здійснюється тиск на суспільну думку та демократію, якого не можна допускати, і в цьому відображаються зміни сучасного світу. "Раніше розвідувальні служби приділяли більше уваги державам та їхнім керівникам. Сьогодні виклики та загрози стали різноманітнішими, а учасники гри - більш багатоликими", - зауважив Б.Каль.
Нагадаємо, після масованої хакерської атаки на німецький телекомунікаційний концерн Deutsche Telekom голова Федерального відомства з безпеки в сфері інформаційної техніки (BSI) Арне Шьонбом закликав до жорстких стандартів безпеки.