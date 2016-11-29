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Глава немецкой разведки предостерег от кибератак из России

Киев • УНН

 • 7530 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Немецкая разведка считает, что от России исходит опасность кибератак. Государство относится к этому как минимум терпеливо, но доказать это технически сложно. Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Глава немецкой разведки предостерег от кибератак из России

"Мы тоже имеем данные, что происходят кибератаки, направленные ни на что другое, как на вызывание политического беспокойства", - заявил Б.Каль в интервью газете Süddeutsche Zeitung в ответ на вопрос о влиянии киберпреступников и "троллей" на выборы в США.

По его словам, немецкая разведка имеет основания считать, что кибератаки во время предвыборной кампании в США осуществлялись из России. В то же время определить исходную точку трудно, отметил глава немецкой разведки. Но "несколько указывает на то", что соответствующее государство "терпит, если не желает" осуществления кибератак.

Виртуальные нападения происходили не только во время выборов в США, отметил Б.Каль. По его мнению, преступники не только стремятся повлиять на результаты выборов, но и "заинтересованы в подрыве доверия к демократическому процессу как таковому".

"У меня возникло впечатление, что результат американских выборов до сих пор не вызывал траура в России", - подчеркнул Б.Каль.

На вопрос журналиста, насколько велика опасность для Германии, учитывая, что и здесь в следующем году состоятся выборы, а немецкий сектор интернета "засорен дезинформацией, созданной на так называемых фабриках троллей в России", председатель BND ответил, что "Европа находится в фокусе таких подрывных действий, а Германия - особенно".

По его мнению, необходимо публично обсуждать то, что происходит, поскольку оказывается давление на общественное мнение и демократию, которого нельзя допускать, и в этом отражаются изменения современного мира. "Раньше разведывательные службы уделяли больше внимания государствам и их руководителям. Сегодня вызовы и угрозы стали более разнообразными, а участники игры - более многоликими", - отметил Б.Каль.

Напомним, после массированной хакерской атаки на немецкий телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom председатель Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шьонбом призвал к жестким стандартам безопасности.

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