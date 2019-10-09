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Очільник Мінінфраструктури звільнив начальників Дунайського пароплавства і філії АМПУ в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Очільник Міністерства інфраструктури Владислав Криклій звільнив зі своїх посад голову правління ПрАТ “Українське Дунайське пароплавство” Дмитра Чалого та начальника Одеської філії Адміністрації морських портів України Ігоря Ткачука. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Мінінфраструктури.

Очільник Мінінфраструктури звільнив начальників Дунайського пароплавства і філії АМПУ в Одесі

“Сьогодні, 8 жовтня 2019 року, Міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав накази щодо припинення повноважень Дмитра Чалого на посаді голови правління ПрАТ “Українське Дунайське Пароплавство” та щодо припинення повноважень Ігоря Ткачука на посаді начальника Одеської філії державного підприємства “Адміністрація морських портів України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Чалий і Ткачук звільнені з роботи 8 жовтня 2019 року. Підстава для звільнення — пункт 5 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (припинення повноважень посадових осіб).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Криклій висловився з приводу регулярних перевезень з окупованим Кримом

Сам міністр заявив, що розпочате ним оновлення менеджменту в українських портах триватиме до повного перезавантаження.

Нагадаємо, раніше Криклій звільнив керівників трьох морських портів.

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