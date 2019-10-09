Глава Мининфраструктуры уволил начальников Дунайского пароходства и филиала АМПУ в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий уволил с должностей председателя правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрия Чалого и начальника Одесского филиала Администрации морских портов Украины Игоря Ткачука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Мининфраструктуры.
“Сегодня, 8 октября 2019 года, Министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал приказы о прекращении полномочий Дмитрия Чалого на посту председателя правления ЧАО “Украинское Дунайское Пароходство” и о прекращении полномочий Игоря Ткачука в должности начальника Одесского филиала государственного предприятия “Администрация морских портов Украины”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Чалый и Ткачук уволены с работы 8 октября 2019 года. Основание для увольнения — пункт 5 части 1 статьи 41 Кодекса законов о труде (прекращении полномочий должностных лиц).
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Сам министр заявил, что начатое им обновления менеджмента в украинских портах будет продолжаться до полной перезагрузки.
Напомним, ранее Криклий уволил руководителей трех морских портов.