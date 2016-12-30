Очільник КП “Кіровгеологія” вніс більше мільйона гривень у статутний фонд приватної фармкомпанії

Так, В.Нельга з грудня 2014 року і до цього часу є засновникам приватної фірми ТОВ "ФАРМЛОГІСТІК“(39549325) зі статутним капіталом у 3 млн грн.

При цьому 1 170 000 грн з них до статутного фонду підприємства вніс він особисто. В.Нельга також є і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ “ФАРМЛОГІСТІК”.

Компанія наразі “не перебуває у процесі припинення”.

Згідно із КВЕДом, “ФАРМЛОГІСТІК” займається оптовою та роздрібною торгівлею косметичними товарами, медичними виробами, фармацевтичними товарами. Також досліджує кон’юнктури ринку та вивчає громадську думку.

Як відомо, згідно із ч.1 ст.7 Закону України “Про засади запобігання та протидію корупції” визначено, що посадовим (службовим особам) забороняється входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Нагадаємо, будучи директором КП “Кіровгеологія” В.Нельга, продовжує очолювати приватну фармкомпанію ТОВ “Інлайф”.

Також нагадаємо, за словами правника Ю.Кармазіна, директор “Кіровгеології” не може очолювати приватну фірму, і за це має бути передбачена кримінальна відповідальність.