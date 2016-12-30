Глава КП "Кировгеология" внес более миллиона гривен в уставный фонд частной фармкомпании
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Директор КП "Кировгеология", несмотря на то, что занимает государственную должность, является основателем и конечным владельцем частной компании ООО "ФАРМЛОГИСТИК", которая торгует лекарствами и фармтоварамы. Об этом свидетельствуют данные из Реестра юридических лиц Минюста, передает УНН.
Так, В.Нельга с декабря 2014 года и до этого времени является учредителям частной фирмы ООО "ФАРМЛОГИСТИК" (39549325) с уставным капиталом в 3 млн грн.
При этом 1 170 000 грн из них в уставный фонд предприятия внес лично. В.Нельга также является и конечным бенефициарным владельцем ООО "ФАРМЛОГИСТИК".
Компания пока "не находится в процессе прекращения".
Согласно КВЭД, "ФАРМЛОГИСТИК" занимается оптовой и розничной торговлей косметическими товарами, медицинскими изделиями, фармацевтическими товарами. Также исследует рынка и изучает общественное мнение.
Как известно, в соответствии с ч.1 ст.7 Закона Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции" определено, что должностным (служебным лицам) запрещается входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли (кроме случаев, когда лица осуществляют функции по управлению акциями (долями, паями), принадлежащими государству или территориальной общине, и представляют интересы государства или территориальной общины в совете (наблюдательному совету), ревизионной комиссии хозяйственной организации), если иное не предусмотрено Конституцией или законами Украины.
Напомним, будучи директором КП "Кировгеология" В.Нельга, продолжает возглавлять частную фармкомпанию ООО "Инлайф".
Также напомним, по словам юриста Ю.Кармазина, директор "Кировгеология" не может возглавлять частную фирму, и за это должна быть предусмотрена уголовная ответственность.