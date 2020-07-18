Очільник Херсонщини очікує дозволу на роботу дитячих таборів з 31 липня

"...отримав відповідь від головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка щодо відновлення роботи дитячих оздоровчих таборів у нас на Херсонщині. Планується, що з 31 липня діяльність таборів буде відновлено. Чекаємо відповідне рішення уряду вже наступного тижня та готуємось приймати діток на оздоровлення", - написав Гусєв напередодні ввечері.

Раніше Херсонщина пропонувала запустити пілотний проект з відкриття дитячих таборів.

Наразі роботу дитячих таборів заборонено через ситуацію з коронавірусом.