Глава Херсонской ОГА ожидает разрешения на работу детских лагерей с 31 июля

"... получил ответ от главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко по возобновлению работы детских оздоровительных лагерей у нас в Херсонской области. Планируется, что с 31 июля деятельность лагерей будет возобновлена. Ждем соответствующее решение правительства уже на следующей неделе и готовимся принимать детей на оздоровление", - написал Гусев накануне вечером.

Ранее Херсонская область предлагала запустить пилотный проект по открытию детских лагерей.

Сейчас работа детских лагерей запрещена из-за ситуации с коронавирусом.