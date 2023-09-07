Очільник ГУР розповів, чого про очікування щодо роботи нового міністра оборони України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону розповів, чого очікує від Рустема Умєрова, нового очільника українського оборонного відомства. Зокрема, це покращення процесів по отриманню нових типів озброєння та сприяння діяльності всіх підрозділів, пише УНН.
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"Які можуть бути очікування від керівника міністерства оборони під час війни? Це покращення, інтенсифікація процесів по здобуттю нових типів озброєння, упорядкування нормативно-правової бази та розвиток, сприяння діяльності всіх підрозділів, які входять в Міністерство оборони. І всі ми маємо працювати і працюємо лише на одне - скоріша перемога України", - заявив Буданов.
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Він зауважив, що ГУР "досить давно" співпрацює з Умєровим у "багатьох аспектах", "гарно знаємо один одного".
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6 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.
У своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради 7 вересня новопризначений міністр заявив, що проведе аудит усіх напрямів у Міноборони. Окрім того, серед операційних першочергових завдань — підготовка необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації винищувачів F-16