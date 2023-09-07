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Очільник ГУР розповів, чого про очікування щодо роботи нового міністра оборони України

Очільник ГУР розповів, чого про очікування щодо роботи нового міністра оборони України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону розповів, чого очікує від Рустема Умєрова, нового очільника українського оборонного відомства. Зокрема, це покращення процесів по отриманню нових типів озброєння та сприяння діяльності всіх підрозділів, пише УНН.

Цитата

"Які можуть бути очікування від керівника міністерства оборони під час війни? Це покращення, інтенсифікація процесів по здобуттю нових типів озброєння, упорядкування нормативно-правової бази та розвиток, сприяння діяльності всіх підрозділів, які входять в Міністерство оборони. І всі ми маємо працювати і працюємо лише на одне - скоріша перемога України", - заявив Буданов.

Деталі

Він зауважив, що ГУР "досить давно" співпрацює з Умєровим у "багатьох аспектах", "гарно знаємо один одного".

Раніше

6 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

У своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради 7 вересня новопризначений міністр заявив, що проведе аудит усіх напрямів у Міноборони. Окрім того, серед операційних першочергових завдань — підготовка необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації винищувачів F-16

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