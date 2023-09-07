Глава ГУР рассказал, чего об ожиданиях относительно работы нового министра обороны Украины

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"Какие могут быть ожидания от руководителя министерства обороны во время войны? Это улучшение, интенсификация процессов по получению новых типов вооружения, упорядочение нормативно-правовой базы и развитие, содействие деятельности всех подразделений, входящих в Министерство обороны. И все мы должны работать и работаем только на одно - скорейшая победа Украины", - заявил Буданов.

Детали

Он отметил, что ГУР "достаточно давно" сотрудничает с Умеровым во "многих аспектах", "хорошо знаем друг друга".

Ранее

6 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

В своем выступлении на пленарном заседании Верховной Рады 7 сентября новоназначенный министр заявил, что проведет аудит всех направлений в Минобороны. Кроме того, среди операционных первоочередных задач — подготовка необходимой инфраструктуры к полноценной эксплуатации истребителей F-16