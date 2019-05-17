Очікування українських тваринників на експорт в ЄС песимістичні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Державна служба статистики України досліджувала очікування українських експортерів тваринницької продукції в частині поставок товарів до країн ЄС, повідомляє УНН.
За даними Держстату, у ІІ кварталі 2019 року збільшити експорт продукції в країни ЄС планують лише 5% підприємств галузі. До зменшення поставок товарів в ЄС готуються 2% компаній.
11% експортерів вважають, що динаміка експорту їх товарів в ЄС не зміниться.
Абсолютна більшість - 82% заявили, що вони не постачають продукцію в ЄС.
У порівнянні з І кварталом поточного року, очікування підприємств тваринницької галузі практично не змінилися. Тоді на збільшення експорту в ЄС розраховували 4% підприємств, на зменшення - 2%. 10% опитаних тваринників заявляли, що показники поставок їхньої продукції не зміняться. Ще 84% констатували, що вони не експортують продукцію в ЄС.
Нагадаємо, минуло три роки з моменту дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині вільної зони торгівлі та переорієнтації України з ринку Росії на ринок ЄС, однак не всі українські експортери відчувають підтримку.
Зокрема, мізерні квоти на ввезення української курятини в ЄС стали причиною жвавих дискусій в ці дні.
Український великий бізнес закликає державу взяти приклад розвинених країн і зайнятися політикою "економічного націоналізму".