Ожидания украинских животноводов на экспорт в ЕС пессимистичны
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Государственная служба статистики Украины исследовала ожидания украинских экспортеров животноводческой продукции в части поставок товаров в страны ЕС, сообщает УНН.
По данным Госстата, во ІІ квартале 2019 года увеличить экспорт продукции в страны ЕС планируют лишь 5% предприятий отрасли. К уменьшению поставок товаров в ЕС готовятся 2% компаний.
11% экспортеров считают, что динамика экспорта их товаров в ЕС не изменится.
Абсолютное большинство — 82% заявили, что они не поставляют продукцию в ЕС.
В сравнении с І кварталом текущего года, ожидания предприятий животноводческой отрасли практически не изменились. Тогда на увеличение экспорта в ЕС рассчитывали 4% предприятий, на уменьшение — 2%. 10% опрошенных животноводов заявляли, что показатели поставок их продукции не изменятся. Еще 84% констатировали, что они не экспортируют продукцию в ЕС.
Напомним, прошло три года c момента действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части свободной зоны торговли и переориентации Украины с рынка России на рынок ЕС, однако не все украинские экспортеры чувствуют поддержку.
В частности, мизерные квоты на ввоз украинской курятины в ЕС стали причиной оживленных дискуссий в эти дни.
Украинский крупный бизнес призывает государство последовать примеру развитых стран и заняться политикой “экономического национализма”.