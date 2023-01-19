Очаківську громаду окупанти знову обстріляли з артилерії - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Очаківська громада у Миколаївській області продовжує потерпати від ворожих обстрілів - 18 січня були артилерійські удари. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у четвер, 19 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Вчора, 18 січня, о 11:32 та 12:20 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає", - повідомив Кім.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, з його слів, день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Росіяни 17 січня завдали ударів з РСЗВ по Очаківській громаді, артилерійські удари - по Куцурубській громаді у Миколаївській області.