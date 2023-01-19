Очаківську громаду окупанти знову обстріляли з артилерії - Кім

Цитата

"Вчора, 18 січня, о 11:32 та 12:20 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає", - повідомив Кім.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, з його слів, день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Росіяни 17 січня завдали ударів з РСЗВ по Очаківській громаді, артилерійські удари - по Куцурубській громаді у Миколаївській області.