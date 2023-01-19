Очаковскую громаду оккупанты снова обстреляли из артиллерии - Ким

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"Вчера, 18 января, в 11:32 и 12:20 враг наносил артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской громады. Пострадавших нет", - сообщил Ким.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах, по его словам, день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Россияне 17 января нанесли удары из РСЗО по Очаковской громаде, артиллерийские удары - по Куцурубской громаде в Николаевской области.