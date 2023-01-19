Очаковскую громаду оккупанты снова обстреляли из артиллерии - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Очаковская громада в Николаевской области продолжает страдать от вражеских обстрелов - 18 января были артиллерийские удары. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в четверг, 19 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Вчера, 18 января, в 11:32 и 12:20 враг наносил артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской громады. Пострадавших нет", - сообщил Ким.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах, по его словам, день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Россияне 17 января нанесли удары из РСЗО по Очаковской громаде, артиллерийские удары - по Куцурубской громаде в Николаевской области.