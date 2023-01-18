Миколаївщина: окупанти знову вдарили з РСЗВ по Очаківській громаді
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Росіяни 17 січня завдали ударів з РСЗВ по Очаківській громаді, артилерійські удари - по Куцурубській громаді у Миколаївській області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
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«Миколаївський район. Учора, 17 січня, о 15:30 ворог завдавав артилерійські удари по Куцурубській громаді. Влучання зафіксовано за межами населеного пункту», - написав Кім.
За його словами, руйнувань та постраждалих немає.
«Також вчора, 17 січня, з 21:50 та 22:40 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено кілька приватних житлових будинків, в багатоквартирному будинку вибито вікна. Постраждалих немає», - повідомив Кім.
Окрім того, він зазначив, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Російські окупанти у ніч на 17 січня обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині, відомо про загиблу людину.