Николаевская область: оккупанты снова ударили из РСЗО по Очаковской громаде

Цитата

«Николаевский район. Вчера, 17 января, в 15:30 враг наносил артиллерийские удары по Куцурубской громаде. Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта», - написал Ким.

По его словам, разрушений и пострадавших нет.

«Также вчера, 17 января, с 21:50 и 22:40 враг наносил удары из РСЗО по акватории и населенному пункту Очаковской громады. В результате чего повреждены несколько частных жилых домов, в многоквартирном доме выбиты окна. Пострадавших нет», - сообщил Ким.

Кроме того, он отметил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Российские оккупанты в ночь на 17 января обстреляли Очаковскую громаду в Николаевской области, известно о погибшем человеке.