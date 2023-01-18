Николаевская область: оккупанты снова ударили из РСЗО по Очаковской громаде
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Россияне 17 января нанесли удары из РСЗО по Очаковской громаде, артиллерийские удары - по Куцурубской громаде в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
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«Николаевский район. Вчера, 17 января, в 15:30 враг наносил артиллерийские удары по Куцурубской громаде. Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта», - написал Ким.
По его словам, разрушений и пострадавших нет.
«Также вчера, 17 января, с 21:50 и 22:40 враг наносил удары из РСЗО по акватории и населенному пункту Очаковской громады. В результате чего повреждены несколько частных жилых домов, в многоквартирном доме выбиты окна. Пострадавших нет», - сообщил Ким.
Кроме того, он отметил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Российские оккупанты в ночь на 17 января обстреляли Очаковскую громаду в Николаевской области, известно о погибшем человеке.