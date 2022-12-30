OCCRP оголосив пригожина "людиною року" у номінації "організована злочинність та корупція"

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Наголошується, що пригожин цього року "став живим символом найжахливіших явищ росії".

"Брудні гроші, первісне насильство, цинізм і безкарність навіть перед обличчям російського закону - всі похідні корупції, що схвалюється державою, об'єднуються в його постаті. Саме тому - поки його найманці сіють смерть в черговому українському місті - експертне журі OCCRP присудило пригожину звання "корупціонер -2022"", - йдеться в повідомленні.

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Кандидатів на звання висувають читачі, журналісти, редактори OCCRP, партнерські організації, а також члени журі.