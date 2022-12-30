OCCRP объявил пригожина "человеком года" в номинации "организованная преступность и коррупция"

Детали

Отмечается, что пригожин этого года "стал живым символом ужаснейших явлений россии".

"Грязные деньги, первоначальное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед лицом российского закона - все одобряемые государством производные коррупции объединяются в его фигуре. Именно поэтому - пока его наемники сеют смерть в очередном украинском городе - экспертное жюри OCCRP присудило пригожину звание "коррупционер -2022"", - говорится в сообщении.

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Кандидатов на звание выдвигают читатели, журналисты, редакторы OCCRP, партнерские организации, а также члены жюри.