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OCCRP объявил пригожина "человеком года" в номинации "организованная преступность и коррупция"

Киев • УНН

 • 484517 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) объявил российского олигарха и основателя ЧВК "Вагнер" евгения пригожина "человеком года - 2022" в номинации "организованная преступность и коррупция". Об этом сообщает УНН со ссылкой на OCCRP.

Детали

Отмечается, что пригожин этого года "стал живым символом ужаснейших явлений россии".

"Грязные деньги, первоначальное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед лицом российского закона - все одобряемые государством производные коррупции объединяются в его фигуре. Именно поэтому - пока его наемники сеют смерть в очередном украинском городе - экспертное жюри OCCRP присудило пригожину звание "коррупционер -2022"", - говорится в сообщении.

Дополнение 

Кандидатов на звание выдвигают читатели, журналисты, редакторы OCCRP, партнерские организации, а также члены жюри.

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