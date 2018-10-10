Об’єднані сили просунулися вперед у "сірій зоні" на Донбасі

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Об’єднані сили провели зачистку одного з населених пунктів Волноваського району, розташованого у "сірій зоні", після чого просунулися на 1,2 км вперед, розмінували підходи з української сторони, виставили секрети та заслони. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.