Об’єднані сили просунулися вперед у "сірій зоні" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Об’єднані сили провели зачистку одного з населених пунктів Волноваського району, розташованого у "сірій зоні", після чого просунулися на 1,2 км вперед, розмінували підходи з української сторони, виставили секрети та заслони. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"Об’єднані сили провели зачистку одного з населених пунктів Волноваського району, розташованого у "сірій зоні", - повідомили у штабі.
Село, в якому до війни мешкало 80 осіб, упродовж чотирьох років війни, як зазначається, залишалось порожнім.
"Мирні мешканці залишили його, адже окупанти, попри мінські угоди, заходили в село, грабували хати та тримали людей в страху. Після того, як населений пункт спорожнів, бойовики ховалися в кинутих будинках і звідти обстрілювали позиції української армії. Щоб унеможливити небажані провокації, спецпризначенці Об’єднаних сил провели спецоперацію із зачистки "сірої зони". Просунулися на 1200 метрів вперед, розмінували підходи з української сторони , виставили секрети та заслони", - повідомили у прес-центрі ООС.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі заборонили в’їзд спостерігачам ОБСЄ до трьох населених пунктів.