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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 5739 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117617 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Объединенные силы продвинулись вперед в "серой зоне" на Донбассе

Объединенные силы продвинулись вперед в "серой зоне" на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Объединенные силы провели зачистку одного из населенных пунктов Волновахского района, расположенного в "серой зоне", после чего продвинулись на 1,2 км вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Объединенные силы провели зачистку одного из населенных пунктов Волновахского района, расположенного в "серой зоне", - сообщили в штабе.

Село, в котором до войны проживало 80 человек, в течение четырех лет войны, как сообщается, оставалось пустым.

"Мирные жители покинули его, ведь оккупанты, несмотря на минские соглашения, заходили в село, грабили дома и держали людей в страхе. После того, как населенный пункт опустел, боевики скрывались в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинской армии. Чтобы исключить нежелательные провокации, спецназовцы Объединенных сил провели спецоперацию по зачистке "серой зоны". Продвинулись на 1200 метров вперед, разминировали подходы с украинской стороны, выставили секреты и заслоны", - сообщили в пресс-центре ООС.

Напомним, боевики на Донбассе запретили въезд наблюдателям ОБСЕ в три населенных пункта.

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