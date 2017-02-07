Об’єднана енергосистема працює у штатному режимі — І.Насалик
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Об’єднана енергосистема України працює у штатному режимі. Про це сьогодні сказав на прес-конференції міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
“Об’єднана енергосистема України планує у штатному режимі. Генерації й обладнання несуть навантаження згідно з диспетчерським графіком. Ми технічно готові до будь-яких аномальних температур”, — запевнив міністр.
Він наголосив, що наразі є профіцит потужностей як по атомній, так і по маневренній генерації теплових електростанцій.
Нагадаємо, І.Насалик повідомив, що у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості немає застережень стосовно забезпечення держави газом в опалювальний період.