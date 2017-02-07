Объединенная энергосистема работает в штатном режиме - И.Насалик

"Объединенная энергосистема Украины работает в штатном режиме. Генерации и оборудование несут нагрузку согласно диспетчерскому графику. Мы технически готовы к любым аномальным температурам", - заверил министр.

Он отметил, что сейчас есть профицит мощностей как по атомной, так и по маневренной генерации тепловых электростанций.

Напомним, И.Насалик сообщил, что в Министерстве энергетики и угольной промышленности нет предостережений относительно обеспечения государства газом в отопительный период.