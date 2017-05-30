Обвинувальний акт стосовно пранкера В.Седюка скеровано до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Обвинувальний акт стосовно скандального пранкера В.Седюка за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.
"Київською місцевою прокуратурою № 4 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно українського пранкера В.Седюка, який був затриманий правоохоронцями 13 травня після скандальної витівки під час проведення міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення 2017”, - йдеться у повідомленні.
Обвинувальний акт стосовно вказаної особи за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство), скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
Як повідомляв УНН 15 травня, суд відпустив пранкера В.Седюка під особисте зобов’язання.