Обвинительный акт в отношении пранкера В.Седюка направлен в суд

"Киевской местной прокуратурой № 4 направлен в суд обвинительный акт в отношении украинского пранкеры В.Седюка, который был задержан правоохранителями 13 мая после скандальной выходки во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение 2017", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт в отношении указанного лица по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство), направлен в Днепровский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНН 15 мая, суд отпустил пранкера В.Седюка под личное обязательство.