Обвинувальний акт щодо помічниці судді Апеляційного суду Київщини направили в суд
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування стосовно помічниці заступника голови Апеляційного суду Київської області, затриманої під час отримання 23 тис. дол. хабара, обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.
Сьогодні, 4 квітня, обвинувальний акт стосовно помічниці заступника голови Апеляційного суду Київської області скеровано до Шевченківського районного суду м.Києва.
Помічницю підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (“закінчений замах на шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великому розмірі”), ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 КК України (“підбурювання до закінченого замаху на пропозицію і надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади”).
Як зазначається, було встановлено, що обвинувачена ввела в оману громадянина щодо можливості винесення позитивного рішення в його інтересах колегією суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ за хабар у сумі 23 тис. доларів США (понад 627 тис. грн).
Нагадаємо, 23 січня помічниця судді отримала обумовлену суму, після чого її затримано детективами Національного бюро “на гарячому”.
Стосовно обвинуваченої застосовано запобіжний захід — домашній арешт.
Розслідування за цими фактами детективи НАБУ розпочали у жовтні 2016 року.