Обвинительный акт относительно помощницы судьи Апелляционного суда Киевской области направили в суд

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54795 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105710 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162796 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119572 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118422 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113577 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104971 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107256 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155529 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Обвинительный акт относительно помощницы судьи Апелляционного суда Киевской области направили в суд

Обвинительный акт относительно помощницы судьи Апелляционного суда Киевской области направили в суд

Киев  •  УНН

 • 12107 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование в отношении помощницы заместителя председателя Апелляционного суда Киевской области, задержанного при получении 23 тыс. долл. взятки, обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

Сегодня, 4 апреля, обвинительный акт в отношении помощницы заместителя председателя Апелляционного суда Киевской области направлено в Шевченковский районный суд г.Киева.

Помощницу подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины ("законченное покушение на мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупном размере"), ч.4 ст.27 , ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 УК Украины ("подстрекательство к оконченного покушения на предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, за совершение в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти").

Как отмечается, было установлено, что обвиняемая ввела в заблуждение гражданина о возможности вынесения положительного решения в его интересах коллегией судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел за взятку в сумме 23 тыс. долларов США (более 627 тыс. грн).

Напомним, 23 января помощница судьи получила оговоренную сумму, после чего ее задержали детективы Национального бюро "на горячем".

Относительно обвиняемой применена мера пресечения - домашний арест.

Расследование по этим фактам детективы НАБУ начали в октябре 2016 года.

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