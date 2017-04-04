Обвинительный акт относительно помощницы судьи Апелляционного суда Киевской области направили в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование в отношении помощницы заместителя председателя Апелляционного суда Киевской области, задержанного при получении 23 тыс. долл. взятки, обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
Сегодня, 4 апреля, обвинительный акт в отношении помощницы заместителя председателя Апелляционного суда Киевской области направлено в Шевченковский районный суд г.Киева.
Помощницу подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины ("законченное покушение на мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупном размере"), ч.4 ст.27 , ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 УК Украины ("подстрекательство к оконченного покушения на предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, за совершение в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти").
Как отмечается, было установлено, что обвиняемая ввела в заблуждение гражданина о возможности вынесения положительного решения в его интересах коллегией судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел за взятку в сумме 23 тыс. долларов США (более 627 тыс. грн).
Напомним, 23 января помощница судьи получила оговоренную сумму, после чего ее задержали детективы Национального бюро "на горячем".
Относительно обвиняемой применена мера пресечения - домашний арест.
Расследование по этим фактам детективы НАБУ начали в октябре 2016 года.