Обвинуваченому у вбивстві Діани Хріненко загрожує довічне ув’язнення
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 січня. УНН. Обвинуваченому у вбивстві 16-річної дівчини Діани Хріненко у селі Суботці на Кіровоградщині загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури, інформує УНН.
До суду направили обвинувальний акт стосовно 29-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та убивстві 16-річної дівчини у с. Суботці (ч. 2 п 10 ст. 115, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 152, ч 1. ст. 185 КК України).
Зазначається, що чоловіку загрожує покарання до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, 24 сеpпня 2018 pоку зниклa 16-річна дівчинa, яка мешкала у с. Суботці Знам’янського pайону. Неповнолітня пішла на святкування Дня Незалежності та додому так і не повеpнулася. Пошуки школярки тривали півроку, поки за десяток кілометрів від місця зникнення не знайшли частини тіла, які згодом низкою проведених експертиз підтвердили, що вони належать зниклій дівчині. За підозрою у скоєнні злочину у Польщі затримали 29-річного жителя Знам’янського району.
Наразі досудове розслідування завершили. Обвинувальний акт направили до суду для розгляду справи по суті. Остаточну долю підозрюваного вирішуватиме суд.
Підготовче судове засідання у справі відбудеться уже найближчим часом.
Як повідомлялося у жовтні минулого року в УНН, пiдозрюваного у вбивствi Дiани Хрiненко перевiрять на детекторі брехні.